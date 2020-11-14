為期9天的「2020桃園市綠色生活悠遊節」14日開跑，將以位於A11坑口站旁的誠聖宮為主會場，鼓勵民眾搭乘捷運、自行車等綠色運具悠遊桃園。除有大片花海、廟會市集、低碳路跑，22日的綠生活音樂派對更有金曲歌后魏如萱開唱。

桃園市長鄭文燦表示，綠色生活悠遊節鼓勵民眾搭乘大眾運輸、捷運、單車等綠色運具，以友善環境的方式玩桃園。今年結合環保局、蘆竹區公所、文化局、體育局、桃捷公司，從14日至22日以誠聖宮為主會場，有花海地景、在地廟埕文化、廟會市集、低碳路跑及綠生活音樂派對等活動

9天當中，15日的蘆竹好時光，邀請桃園在地表演團體進行演出。至於平日下午則有街頭藝人在花田中表演，21日一早邀請各位市民一同早起路跑，體驗田間小路、花田中路跑感覺，下午還有風雅頌古箏樂團演出。

壓軸的綠生活音樂派對在22日舉辦，邀請南亞技術學院示範低碳飲食料理、販售福容飯店特製野餐組合，更有魏如萱、生祥樂隊、許含光表演。除了舞台外，在大片休耕農地種植的花海、裝置藝術，也吸引不少民眾排隊拍照。

另外民眾若參加闖關遊戲即可集點獲得活動現場的攤位兌換券，搭乘桃捷到場，也可以額外獲得加碼的折價券50元，每天限量100份，詳情可至臉書搜尋「2020桃園綠色生活悠遊節」。

(中時 )