台灣首府台大正值期中考，5天來卻傳出3起墜樓案件，造成2死1傷，社會系老師也緊急貼出互助文幫學生打氣，並開放學生心理諮詢，未料挺綠網紅「焦糖哥哥」陳嘉行卻在PO文下方幫自家餐廳打廣告，遭網友公幹，刪除留言之後，本人也急關臉書避風頭。

鑒於連續3人墜樓，恐衍生模仿效應，台大社會系18位教授昨晚(14日)在臉書《台大社會》成立互助團，呼籲學生有困難可以來找他們聊天，還會有老師常駐在特定教室，同學有需求就能直接進門聊，不論任何話題，就連《鬼滅之刃》也能聊，希望師生們一起努力、彼此陪伴。

陳嘉行在互助文下方留言「大家可以到他餐廳吃飯」，還刻意強調牛豬都檢驗合格，挨批根本藉機打廣告，吃人血饅頭。不久後陳嘉行刪除該則留言並關閉臉書 (圖／翻攝自台大社會臉書)

未料陳嘉行卻在這篇暖心文下面留言「大家不嫌棄可以來我餐廳吃飯」，更強調牛豬檢驗都合格，還有供應素食，遭網友怒轟「吃人血饅頭」、「大家正在難過，你在這邊打廣告？」、「搞不清楚狀況」、「你真的很白目」、「你不要發13號星期五幫助還比較大」、「蹭到這邊來，也太扯」，更有台大人火大回嗆：「中山社會系的，快點把你們家焦糖領回去好嗎」、「這種時候還在打廣告，吃相可以更難看，要不要乾脆說告別式也辦在你餐廳，你還可以供餐賺飽飽」。

不久後陳嘉行刪除留言，但此事早已發酵，不僅在臉書與PTT延燒，就連《Dcard》也出現許多不滿聲浪，陳嘉行本人也在今天緊急關閉臉書避風頭。

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