公館鄉裝飾陶瓷在60、70年代風光一時，苗栗縣政府重現陶產業風華，今年苗栗陶藝術節以「熠．韻」為主題，14日苗栗縣長徐耀昌等人點燃聖火，啟動苗栗陶藝術節，並取出柴燒作品，象徵苗栗陶藝薪火相傳、永續發展。

2016年縣府首次舉辦「苗栗陶 台灣柴燒藝術節」，推廣陶藝文化，今年邁入第5年，並克服疫情困難，邀請國內外陶藝名家駐村創作交流、舉辦陶藝競賽與展示創作與典藏作品，並結合在地客家族群文化的特色，重塑「苗栗陶」強烈的簡約風格，展現出苗栗客家柴燒生活陶的獨特美感。

苗栗陶藝術節14日、15日在陶博館廣場安排假日市集、藝文展演、捏陶體驗活動、茶藝品茗、花藝作品欣賞等，即日起至12月1日在苗栗陶瓷博物館規畫「陶藝當代創作展」、「陶博館典藏展」、「苗栗陶藝競賽展」3大主題展。

14日徐耀昌啟動苗栗陶藝術節活動並感謝策展人王龍德的全心全力投入策展工作、出身頭份的瓷林公司董事長林光清連續3年共計贊助160萬元作為比賽獎金，以及苗栗縣陶藝家的共襄盛舉，為苗栗陶的延續發展注入新生命。

開幕儀式同時表揚苗栗陶藝競賽優勝得主，一般組：陶藝經典首獎：陳元杉-星空，陶藝二獎：劉奕堂-聚，陶藝三獎：黃明文-百籽千尋，陶藝優選獎：余成忠-生命奇蹟、林盈德-海拔8000、陳庭怡-過渡文字、陳雅伶-專注、高蓮秀-我的公事包與鞋，陶藝佳作獎：趙佑平-數位DNA、吳祖六-相依、吳宗彥-一體兩面、廖昱誠-綺麗的幻想、吳紫瑄-NO5動物機器人蓋罐系列、陳瀅如-山動．山洞、朱成龍-黑金之戀2020、陳添煌-皇冠、徐琬凌-盼、陳俊傑-一現。

柴燒組：陶藝經典首獎：吳淑玲-失衡的世代，陶藝二獎：李文廣-布農族小米豐收祈禱歌，陶藝三獎：林維江-聽濤，陶藝優選獎：許菊-自在、蘇容愉-屋林仙境、趙鳳英-囚禁、林天雲-海螺、魏慶發-滿足，陶藝佳作獎：徐幸榆-祥雲、蕭為仁-八方不動、劉秀英-桐花心生、王禮高-禪心平安、陳闌美-再生、江新發-節節高升、吳家標-關公-守護瓶(平)安、何應朋-流光溢彩、陳雅伶-兜圈圈、高蓮秀-生命的潘朵拉-生生不息。

(中時 )