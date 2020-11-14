苗栗藝文團體EX-亞洲劇團全力推廣表演藝術，引進亞洲到世界表演的資源，探索台灣當代劇場的可能性，並推動劇場演員培育計畫，吸引來自澎湖、台北等地的青年演員扎根苗栗，傳承戲劇的哲學省思與地方人文關懷，全面提升劇場競爭力，為苗栗累積藝文資產。

EX-亞洲劇團行政總監林浿安表示，劇團除在主業舞台劇演出外，也啟動訓練計畫，開設各式專業劇場演員的工作坊和培訓課程，輔導演員完成自編自導自演獨腳戲作品，同時持續訓練累積表演功力，豐厚表演實務經驗，培植青年藝術家多元技能，吸引他們選擇移居苗栗，讓苗栗成為自己的第二個故鄉。

來自台北的盧心怡3年前選擇EX-亞洲劇團，不僅收穫滿滿，更在青年編劇工作坊競賽中獲得金獎肯定。盧心怡表示，苗栗生活開銷相對小，能更加專心投入藝術表演，且今年EX-亞洲劇團籌辦許多燈光、音響、寫作等工作坊，學習到舞台技能外，也有創作劇本的機會，更沒想到自己創作的故事也能獲得大家的青睞，讓她堅定留在苗栗、劇團的意願。

另外，團員中遠從澎湖移居苗栗的葉柏芝在EX-亞洲劇團，學習表驗藝術以外，更學習人生哲學，讓她勇敢面對並解決人生困難。葉柏芝表示，來到苗栗見識到在地的熱情與豐富的自然景觀，十分喜歡在地生活，待在苗栗希望能持續提升自己身心靈，汲取更多劇場知識與經驗回饋社會。

(中時 )