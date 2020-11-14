淡江大學14日傳出學生墜樓案件！21歲王姓男學生，今天下午不明原因從某學院樓上墜下，撞進木棧道內受困，校方表示，救護人員趕抵時初步檢驗王男右手、腳都有骨折，消防員後續將木棧道鋸開協助他送醫，王男意識清醒，仍可以和救護人員對話，並說出自己的姓氏，詳細墜樓原因仍待警方釐清。

淡江大學表示，事發第一時間學校同仁已陪伴同學到淡水馬偕醫院治療，並連絡家人，校方說下週為期中考周，加上台大學生接連墜樓事件都可能會影響學生，學校為此已經緊急啟動關懷機制，避免憾事發生。

校方也指出，學校已取消雙二一退學制度，功課上一時的困難，可以找老師助教協助，若有心情不佳的情形，不要放在心裡，可以多出去走走，多找人聊聊，尋求陪伴，退一步海闊天空，人生的困難一定都可以解決。

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