美國一名男子2014年經健康檢查發現下體有腫塊，到醫院做切片手術做化驗，但醫師在手術過程發現腫塊範圍過大，竟在未經過同意下，擅自切除他的陰莖，等到他手術醒來發現「下面不見」憤而提告，法院判此為重大醫療疏失，院方須賠償900萬美金（約新台幣2.5億元）。

根據醫學網站「Medscape」報導，美國41歲男子伯切爾（Keith Burchell）2014年到加州大學醫學中心體檢，發現下體出現腫塊，經醫生評估後，他決定做切片手術以進行相關化驗，但執刀醫師發現腫塊範圍過大，恐有蔓延可能，竟在未經他和家屬同意下，擅自切除了陰莖。

離譜的是，事後化驗結果該腫瘤為良性，伯切爾得知遭切除陰莖後相當憤怒，經過長期訴訟後，加州法院判該起事件為重大醫療疏失，院方須付出900萬美金的賠償。

據統計，陰莖出現惡性腫瘤，導致「陰莖癌」的機率不高，大約每10萬的男人中會有1個，大多發生於45歲以後，初期會有表面潰瘍，也可能像是菜花，常發生的位置是龜頭及龜頭後面的冠狀溝，且陰莖癌的診斷必須經過病理切片檢查才能確定診斷，但此案例中醫師未確認腫瘤是否為惡性就擅自切除，確實為醫療疏失。

(中時新聞網)