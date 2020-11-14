志航基地附近，民眾聚集守候老虎機。（莊哲權攝）

空軍志航基地1架F-5E戰機，10月29日失事墜海，飛官朱冠甍殉職，空軍進行F-5戰機全面特檢後，14日復飛首航2架次，台東市再度出現「老虎機」翱翔天際的畫面，吸引虎迷守候，富岡地區的居民說，熟悉的聲音又回來了。

14日一早，志航基地就發出轟隆隆的引擎聲，8點50分1架F-5F戰機首航升空，停飛16天的F-5戰機再度翱翔天際，台東市區富岡地區居民表示，多年來戰機的巨大聲音雖然很吵，但是也成為台東的日常，這次停飛近半個月，沒有飛機的噪音，耳根雖然清淨許多，還真有點不太習慣，看到戰機的英姿，心中踏實許多。

在志航基地附近，聚集了幾位老虎迷守候，看到2架老虎戰機在空中大轉彎返回基地，拿起相機狂按快門後，不禁豎起大姆指說，能看到老虎機復航，真的很開心；而由於適逢台東舉辦鐵人三項賽事，也吸引不少陪選手來參賽的家屬駐足觀賞，經旁人說明戰機停飛的原因後，心中多出幾分敬意。

自10月29日志航基地發生F-5E戰機墜海事故後，基地1個聯隊、3個中隊的F-5E／F戰機暫停所有訓練任務，全數戰機全面停止飛行執行天安特檢，東部空防則由台南IDF經國號和花蓮F-16執行，歷經16天特檢，今2架首次試飛。

另外，該起事故造成上尉朱冠甍殉職，空軍將於17日上午在志航基地舉辦告別式。

(中時 )