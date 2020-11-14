以下四個星座男不知道是木頭還是天生愛整戀人，總給人一種「不寵妻」的冷酷總裁形象，讓戀人很難體會到他的真心和案情，有時還會因此傷透戀人的心。

▍1.白羊座

白羊男很愛欺負喜歡的人，故意逗戀人生氣讓他覺得很有趣，但他也不是不寵妻，貼心又甜蜜的事情他不喜歡做得太明顯，所以總給人一種不夠寵戀人的印象，身為他的戀人要用心觀察他的實際行為才能體會到他的好，旁人是很難看出來的。

▍2.射手座

射手男愛耍嘴皮子，他願意對戀人說甜言蜜語，但要他付出實際的寵妻行動卻難上加難，而且「只說不做」已經成為他的習慣，如果想要改變他這個習慣，很容易讓追求自由的射手產生反感，讓這段戀情走向終點。

▍3.獅子座

獅子男的性格往往自戀又自我中心，他不是不寵戀人，而是用錯方法，他最常用自己喜歡的方式來寵對方，而不去觀察對方到底想要什麼，所以就算做了什麼自以為甜蜜的事情，對方可能也不領情，根本是「吃力不討好」的代表星座。

▍4.雙子座

雙子座天生善變，愛追求新鮮感，很容易讓戀人沒有安全感，也很難感受到雙子座的愛意，他在愛情裡太常表現出忽冷忽熱的態度，就算熱情的時候也有做一些寵愛人的行為，但冷淡的時候又太傷人，導致於給人一種不寵戀人的印象，因為如此也讓他的戀情往往很短暫，無法有長久穩定的感情。

(中時新聞網)