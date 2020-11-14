嗆上公車乘客「怎麼不走後門」 男下車遭踹飛毆打

北市汪姓男子上月25日在關渡捷運站搭公車不滿下車的游姓男子拍打他身體，要求他從後門上車，竟從後方攻擊游男，將他踢倒在地，趁機毆打2拳，路人見狀上前排解，汪男才因此罷手，撿拾掉落地上的物品跳上公車離開，警方根據客運公司提供的監視器，通知動手的汪男到案說明，並以違反社會秩序維護法函辦。

43歲汪男事發當天早上6點多，搭乘淡水客運公車，在關渡捷運站站牌上車，58歲游男不小心撞了他一下，還用手拍打他，落下1句「幹嘛不走後門」，隨即下車離開，汪回頭就補上一腳，游男踉蹌倒地。

游男驚恐不已，倒在地上又被打2拳，一旁路人見狀，趕緊上前勸阻，顢頇站起來又怕被追打，推著路人往旁閃躲，動手的汪男撿拾掉落物品，健步跳上公車離開。

警方表示，汪到案聲稱自己先被撞，又被嗆聲才會動手，雙方均未提出傷害告訴，不過在公車站旁引起過往路人側目，警方依社會秩序維護法函送汪男法辦。

(中時 )