德國BNT疫苗進口破局，國民黨前立委蔡正元今於臉書發文諷刺，指東洋董事長林全沒有反中基因，想引進大陸代理的疫苗來台，最後栽在陳時中手上，台灣人的健康也跟著栽。對此，衛福部長陳時中表示，疫苗進口是商業行為，談得成當然最好，但是買賣不成情義在。

蔡正元表示，陳時中隻手擋住BNT疫苗來台，只因那是經過大陸代理的，明眼人都知道大陸代理就是大陸出錢，輝瑞和BNT共同開發疫苗，開發的費用是天文數字。台灣敲鑼打鼓，但疫苗連個影子都沒有。

他進一步指出，台灣做不出疫苗，大陸出錢的疫苗，台灣死也不用，林全曾貴為閣揆，現在下海經商，只怪他沒反中基因，異想天開要引進大陸代理的疫苗，終於栽在陳時中手上。林全心裡苦，再苦也要挺時中，台灣人的健康也跟著栽。

陳時中晚間受訪時，針對蔡正元的說辭表示，BNT疫苗的進口是商業行為，大家跟著合約談判， 雙方選擇雙方覺得有理的路來走，談得成最好，若談不成，人家都說買賣不成情義在。

(中時新聞網)