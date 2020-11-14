田中鎮今年得到經典小鎮榮耀，田中鎮公所舉辦520田中漫遊，高鐵車展站舉辦民俗藝術大匯演，吸引人潮。（吳敏菁攝）

田中鎮以高鐵車站、最有人情味的馬拉松，打響名聲，更生產品質優良的白米、黑米等，今年榮獲交通部觀光局選定為經典小鎮，田中鎮公所14日舉辦，「漫遊田中520經典小鎮」邀請來黑白吃、藝起玩，吸引熱絡人潮。

田中馬拉松上周才登場，14日田中鎮公所再拿出田中農特產黑米和白來辦活動，並邀請到許多藝陣，讓大家儘欣賞南北藝陣不同風格，加上高鐵彰化站，不僅好水好水，交通也超級方便，吸引人們來體驗經典小鎮之美。

縣長王惠美表示，田中擁有好山好水，又有便捷交通，更有熱愛這片土地的鎮民，這麼優質的小鎮值得大家來此暢遊，縣府正積極規劃南彰路線，將帶領遊客細細探索不一樣的田中及二水之美，也讓郵遞區號520「我愛你」的田中鎮，將滿滿台灣味的幸福蔓延到全台。

王惠美也說旅遊已不像以往要一窩蜂地去遊樂園，可以選擇來彰化田中走登山步道、悠遊八堡圳，還推薦田中鎮三民社區的窯燒陶藝貓村，由陶藝創作家結合社區力量創作各式各樣不同造型窯燒貓咪，是彰化別具特色的貓村。

田中鎮長洪灑娜指出，這次活動吸引來黑白吃、黑白逛逛，她特地穿黑白的服裝，就是要告訴大家田中在濁水溪畔，生產出黑白米特產，用黑白米做食材做出很多在地美食，田中的公廟也特別多，宗教蓬勃發展，有許多別地方看不到的藝陣表演，讓前來參加活動的民眾留下永恆的回憶。

(中時 )