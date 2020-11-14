當年的經典韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》，讓孔劉、金高恩、李棟旭人氣飆升，但有趣的是，大家覺得最佳螢幕CP不是孔劉與金高恩，反倒是陰間使者：李棟旭。兩人在《鬼怪》殺青後不止保持聯絡，還時常為彼此的作品互相站台。

最近孔劉正為自己的新戲《永生戰》(也譯作《徐福》)跑宣傳，現身大神劉在錫的綜藝節目《劉Quiz on the Block》。極少出現在綜藝節目的孔劉，第一次是為了應援李棟旭新開的節目《李棟旭想做脫口秀》，破天荒上節目擔任首集嘉賓，此消息一傳出，讓許多粉絲既驚訝又期待。

這次孔劉上《劉Quiz》，李棟旭特地為好兄弟送上咖啡車應援，加油打氣並祝孔劉一切順利，電影票房大賣！同時更說「請多多照顧我們家阿怪」，讓許多粉絲心臟突然受到爆擊。

說起孔劉和李棟旭的甜蜜好交情，要從他上李棟旭節目大爆料說起！孔劉在節目中說，其實李棟旭私底下很愛用疊字傳撒嬌訊息，他會傳：「阿怪阿怪，在幹嘛幹嘛，我們見面見面吧！…」；除此之外，兩人先前一同出席共同好友的婚禮時，相當放得開的兩個人，大方在鏡頭前合體比愛心，看得粉絲們紛紛說，兩位大叔會不會太萌了一點。

孔劉與李棟旭大方合體 手比愛心(圖/ 翻攝自網路)

此次《劉Quiz》意外讓兩人合體，不少觀眾也用力敲碗問，什麼時候「死鬼CP」要聯手拍攝新作品，讓大家再次感受兩人合體的魅力。

(中時新聞網)