北京清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩表示，過去四年陸美關係受到嚴重損害，兩國社會氛圍對彼此都相當負面。但如雙方因誤判而走向衝突，那將是歷史性悲劇。

據「清華大學戰略與安全研究中心」微信公眾號11月13日消息，應中國發展研究基金會邀請，傅瑩以線上形式出席由大陸國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦的「中國發展高層論壇2020年會」，並在經濟峰會「後2020時代的中美關係」單元發言。

美國前助理國務卿庫爾特·坎貝爾、凱雷投資集團聯合創始人大衛·魯賓斯坦、中央黨史研究室原副主任章百家、美國科恩集團董事長威廉·科恩、美中貿易全國委員會會長克雷格·艾倫等中美兩國前政要和智庫學者、企業家發言並參與討論。

傅瑩認為，陸美之間即便競爭不可避免也應是可控的，協調與合作仍應是主導面。兩國應努力進入一個穩定的「競合關係」階段，認真對待和努力解決彼此關切的問題。

傅瑩談到雙方應在經濟和科技、政治和安全以及全球事務領域尋求對話與合作，確定合作的原則和方式。

傅瑩表示，美方需要瞭解的是，中國大陸正在全面推進依法治國，不斷加強法治建設。中國大陸也將堅定不移地推進全面深化改革。

大陸國家主席習近平11月12日在浦東開發開放30週年慶祝大會的講話中談到，對外開放是大陸的基本國策，任何時候都不能動搖。開放合作仍然是歷史潮流，互利共贏是人心所向。中國大陸會敞開大門歡迎各國分享發展機遇，積極參與全球經濟治理。

(中時 )