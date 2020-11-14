雲海國小今舉行100年校慶，邀請高齡校友一同慶祝。（新北市新聞局提供）

新北市石碇區雲海國小今（14）日舉行100年校慶，市長候友宜到場祝賀，與學校四代及三代同堂校友共同為學校慶生，同時進行「百年好食光」餐廳落成啟用揭牌，規畫雲海風情畫攝影展、探索雲海闖關遊戲、老中青少趣味競賽、校友團圓同學會、雲海文創市集與戀戀雲海紀錄片播映等，活動內容豐富。

校方特別邀請80至104歲的高齡校友們坐在台上觀禮，別具傳承意義，侯友宜表示，雲海國小是新北轄內海拔最高的小學，好山、好水、好風光的環境就是學生們最好的教材，讓孩子們從小就能明白環境永續發展的重要性，盼雲海國小能善用跟都市截然不同的校園環境，培育出多元的未來人才。

校長劉世和表示，全校親師生從上半年開始準備百年校慶，有感於老校友日漸凋零，特別耗時幾個月拍攝戀戀雲海紀錄片，走進社區訪問耆老與校友，紀錄雲海過去至現今的一連串故事，今日也進行首播，希望讓校友及更多人能夠看到雲海歷經日治、國民政府遷台、實施國民義務教育、70年代興建翡翠水庫興建、特色學校、環保學校等重要階段的珍貴歷史畫面。

校方特別邀請四代及三代都就讀雲海國小的校友們一起慶生，共同見證雲海的悠長歷史。其中四代家庭中輩份最小的目前還是在校生，最年長的是高齡103歲的陳招治校友，他說，以前要徒步2小時通學，現在有公路直接通往學校，看著雲海慢慢地改變跟進步，心裡十分的感動，也感謝學校的邀請，能夠回到這充滿回憶的學校，著實是一件開心的事，希望雲海能不斷的創新和傳承，希望能帶給雲海的孩子們下一個百年好時光。

(中時 )