共機侵擾我西南空域 空軍防空飛彈追監 18:372020/11/14 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部證實，中共解放軍運-8遠干機1架次今天上午進入我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監 根據統計，這是中共解放軍11月迄今，第10次派遣軍機擾台。 (中時 ) #共機 #飛彈 #中共 #派遣 #解放軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸殲20首次對接運20空中加油照曝光 航程號稱可達關島 23:042020/11/13 兩岸 空軍司令熊厚基親自坐鎮試飛 F-5型戰機特檢後今天復飛 11:212020/11/14 政治 仿生協會攜動物園 共促永續發展 04:102020/11/14 企業經營 職場達人－黑沃咖啡執行長 林佩霓用精品咖啡 進軍世界舞台 04:102020/11/14 產業特刊 瑞昱、新唐 大啖新遊戲機訂單 04:102020/11/14 證券．權證 台女自菲入境 檢疫期滿搭高鐵途中才知確診 13:502020/11/14 生活 中、韓扶輪社合作送愛 攜手熱愛生命文教基金會共創遠距教學 16:162020/11/14 寶島 樹林省民公園老舊 擬更換共融遊具 04:092020/11/13 地方新聞 義大3醫師 獲頒109年度台灣醫療典範獎、貢獻獎 18:342020/11/13 生活 身障協會斂財1／辦運動會遭控做假帳 誇張行為連員工也看不下去 09:522020/11/14 社會 政治熱門新聞 黃捷落跑了！高雄市議會表決瘦肉精人不見 罷捷總部怒飆3字 - 政治 蘇貞昌領丁怡銘登門致歉吐2字 王世堅看不下去痛批：帶頭耍陰 - 政治 黃捷穿這樣打棒球？粉絲一看照片全傻眼挺不下去了 - 政治 不只丁怡銘有事？專家斷言：民進黨「代誌大條」了 - 政治 害慘牛肉麵還不夠？綠網紅「焦糖」見台大意外急喊：來吃豬肉 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。