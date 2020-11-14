道安資訊查詢網公布今年1到8月車禍案件數，彰化縣10大熱門肇事地點，竟然都被彰化市給包辦了，高度集中在彰化市蛋黃區。（道安資訊查詢網提供／吳敏菁彰化傳真）

道安資訊查詢網公布今年1到8月車禍案件數，彰化縣10大熱門肇事地點，竟然都被彰化市給包辦了，第一名是曉陽路與中正路2段路口共21件25受傷，第二名是曉陽路與中華西路、金馬路口共20件28人受傷，第三名是中山路與東民、孔門路口共20件23人受傷。

第四名是縣137、中興路路口共17件22人受傷；第五名縱貫公路、中央路路口共14件、22受商；其餘第六到第十名，分別是光華街、旭光路路口；縱貫公路、建國南路、中正路一段路口；139縣道、金馬路三段；縣道139、無名、三民路、民生路、和平路196巷口；縱貫公路、旭光西路、旭光路路口。

肇事十大熱點高度集中在彰化市蛋黃區，涵蓋中山路、中正路、金馬路及中華西路等車流量大的路口，分析主要肇事原因，未注意車前狀況、未依規定讓車、違反號誌管制或指揮等，不明原因也占了大宗。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，這些容易肇事路口的特色都是道路沒有完整對接，以第一名曉陽路和中正路口為例，呈丁字型，但曉陽路斜對口留小巷，又近20公尺才接上南校路，要過馬路機車、汽車，彎幅不一，容易發生事故，這是彰化市屬歷史老城比較困難的地方。

第二名曉陽路、中華西路和金馬路三段，交通錯雜交會，停等紅綠燈也特別久，備受詬病，不少市民說，這條路口難改了，增加號誌效果也有限，恐怕只能期待鐵路高架化後，不再有地下道，才能進行整體的體質改善。

(中時 )