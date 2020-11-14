行政院發言人丁怡銘引爆牛肉麵風波，行政院長蘇貞昌昨帶著丁怡銘再度到皇家傳承吃牛肉麵，並表達歉意。丁怡銘是怎麼當上發言人的？民進黨前立委郭正亮透露，丁怡銘曾是蘇貞昌選新北市長的文宣部主任，兩人默契佳，後來蘇當上閣揆後便任用他。

郭正亮在在政論節目《這!不是新聞》透露，丁怡銘是從鄭文燦當新聞局長的時候，就進鄭文燦的辦公室，已經很久了。蘇貞昌2018年選新北市長，丁怡銘是他的文宣部主任，坦白講他們兩人很有默契，蘇貞昌有問他 ，「你來當發言人好不好？」，還說「你準備好了嗎？」丁怡銘就回，「你認為我準備好了沒有？」然後蘇貞昌就認為他準備好了，所以就啟用丁怡銘。

郭正亮表示，丁怡銘這一次犯了錯，就要看他花多少誠心，來彌補這個過錯。牛肉麵這件事為什麼會引起大家聯想「調情」爭議，那個是11月3日，這次牛肉麵事件是發生在11月12日。

郭正亮接著指出，11月3日，行政院那個小編在立法院的記者區做貼圖，那個貼圖理論上應該要先貼在行政院的臉書，然後別人再引述，結果小編直接傳給焦糖。而這回牛肉麵事件，焦糖發臉書是在10月29日，然後丁怡銘引述焦糖的臉書，焦糖說他那個臉書貼圖是從網路上找的

，可是現在沒有人找得到，但不知有沒有別的來源。郭正亮強調，如果這張圖也是行政院提供 ，那事情就大條了。

(中時新聞網)