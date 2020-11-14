季節／台北報導

NCC即將公布中天新聞台換照審查結果，但審查過程中的百般刁難，令外界質疑中天恐被關台，為此今天公民監督平台舉辦的「民主論壇 自由開講追擊版」活動現場上，與會者紛紛替中天抱不平，國民黨立委洪孟楷更憂心指出，中天若被關，媒體圈恐將淪為一言堂，對政府的宣傳口徑照單全收。

公民監督平台在10月底就曾舉辦街講活動，反對中天被關台。該平台成員前新聞局長鍾琴今天表示，因為問題尚未解決，且政府許多政策都讓人民不安，偏偏在中天換照的恐怖氛圍下，造成寒蟬效應，讓許多正規媒體只好乖乖聽話，只剩下一種聲音，所以公民監督平台必須繼續於今明兩天舉辦追擊版自由開講，讓各界發聲。

今天的街講活動於台北市的228公園和國立台灣博物館前廣場舉行，儘管天氣寒冷，依然有不少長者到場聆聽參與。

洪孟楷致詞時表示，美國總統川普在缺乏證據的情況下召開記者會，指控美國大選舞弊，多家美國主要媒體可以選擇當場停止直播記者會，並告知觀眾川普剛說的話缺乏佐證。

但洪孟楷憂心，如果在台灣政府可以把質疑執政者的媒體關掉，未來媒體圈將淪為一言堂，對政府的宣傳口徑只敢照單全收。我們的思想不能被箝制在一種聲音中，絕不能接受NCC用髒手對付特定媒體，也不能政府接受開放萊豬進口，22日下午各界將上凱道遊行反萊豬進口，歡迎大家一起前往。

以核養綠公投發起人黃士修則指出，2018年台灣出現了一個表面上是民間組織的台灣事實查核中心，該組織還跟臉書合作，認定貼文內容不真實後，就可以讓外界看不到該篇文章。然而實際上該組織有一半股份是官股，根本是準官方單位，不像國外的事實查核機構是由媒體負責，在台灣誰來監督事實查核中心的判準是否為真？台灣還有言論自由嗎？

(中時 )