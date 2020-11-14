桃園一名男子日前幫在柬埔寨生活的岳父走私海洛因來台，遭逮後被判10年刑期，目前仍收押中，他稱家族企業是中部知名的正新橡膠公司，叔叔是衛福部官員，他若逃亡會損害家族名譽，因此聲請停止羈押，但法院認為他的親人仍在國外逃亡，他依靠親人畏罪逃亡可能性高，判駁回交保聲請。

該男表示，自己是家中獨子，因相信岳父、妻舅才會犯下本案，羈押至今5個多月，家裡還有年邁父母、年幼子女要扶養，至於畏罪逃亡，他說他家族企業是中部知名的正新橡膠工業公司，叔叔也是衛福部官員，若他逃亡經媒體披露，會帶給家族損害，因此他表明不會棄保逃亡。

此外，該男說他犯後坦承不諱，已沒有串供、滅證的可能，而且他患有痔瘡、疑似肛門膿瘍等病症，需要定期追蹤治療，非保外就醫難以治癒，聲請停止羈押。

法院認為，該男涉運輸第一級毒品罪已被判10年，而他的岳父、二舅目前仍在柬埔寨生活，可見他仍有管道及能力可以逃亡海外藏匿，客觀上可預見他逃匿的可能性極高，而痔瘡、肛門膿瘍等疾病，前後在獄所西醫門診就醫，也經戒護到醫院取藥，仍可透過監所取得完善治療，最後判決駁回聲請。

(中時新聞網)