季節／台北報導

針對中天新聞台換照，NCC不僅史無前例地辦聽證，還在審查結果快出來前，才又臨時修改評分標準，對此新黨發言人陳麗玲痛批，NCC這種作法，就像選美佳麗上台時才被告知評分標準更改一樣荒唐。

公民監督平台於今天舉辦「民主論壇 自由開講追擊版」活動街講活動，邀請各界就第四權、食安等各方面議題發表看法，新黨發言人陳麗玲致詞時指出，這次NCC的做法，就像選美比賽評分本來儀態占比60分、機智問答40分，結果當佳麗無不卯足全勁，重金打扮，穿著禮服走上展示台後，台下評審委員竟然將評分表的儀態改為40分、機智問答60分。NCC這樣搞，恐怕是關定中天了。

陳麗玲質疑，政府宣稱中天新聞台因為多次違規被罰很多錢，做為可能不予換照的理由，但為什麼三立、年代也有類似問題就只被警告而不用罰錢？可見NCC已不是獨立機關了。

陳麗玲還說，政府應該為人民服務，結果民進黨政府卻在各方面欺負人民，開放萊豬進口，如今綠媒對萊豬進口歌功頌德，強調吃萊豬沒有問題，但國民黨貼出影片懷疑美國豬隻因吃了萊克多巴胺而顫抖，民進黨政府竟然就要加以提告，難道民間連質疑政府的權利都沒有嗎？

新黨主席吳成典則指出，當初成立NCC是希望做為獨立機關，結果有獨立嗎？現在NCC要誰死誰就死，比原本的新聞局還糟。

國民黨籍台北市議員秦慧珠也說，中天新聞台如果被關，就會有4百多個員工失業，如今不景氣之下，要找工作很難，這些員工沒有做錯事情，政府不幫助他們反而還予以打壓，非常不應該。

(中時 )