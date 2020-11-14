台中蕃茄食光蔬食近期推出吃飯免費送占卜活動，邀請光藏卡牌老師提供占卜命理諮詢。（馮惠宜攝）

台中蕃茄食光蔬食餐廳業者挺過疫情，面對新的一年到來，不但推出新菜單，更打出吃飯免費送占卜活動，邀請牌卡、八字等命理老師駐場，要透過光藏卡牌、八字命學、數字易經、靈氣精油等占卜命理諮詢撫慰在生活壓力中努力奮戰的消費者。

位於潛立方一樓餐廳「蕃茄食光」，主打療癒系蔬食，餐廳都是採天然食材研發，選用小農當季食材、新鮮蔬果，自然烹煮，不添加多餘的添加劑。例如用腰果取代奶油、用馬鈴薯取代勾芡，不使用合成奶油，用天然蔬果慢火燉煮高湯，新鮮食材自己切片、煸炒、熬煮等，全程純手工製作。

秋冬季節也推出麻油舞菇燉飯及義大利麵：用大量老薑片與黑麻油，以小火慢慢提煉風味，拌炒食蔬新鮮香脆。麻油屬中性，可溫補，吃完就能感受體內充滿暖意；還有寒冷體質也不怕的烤溫沙拉、獨家藥膳「累累湯」等更多中西合併創意蔬食。

最近新推出秋冬飲品：柿氣如紅（柿子＋蘋果）、薑汁蜜檸檬（薑汁＋檸檬＋黑糖），讓老饕整個秋冬身暖心也暖，不僅減輕身體負擔、增強免疫力，更能降低排碳量，為地球環保盡一份心力。

另，業者也邀請精通光藏卡牌、八字命學、數字易經、靈氣精油等專家同好進駐，提供用餐免費占卜諮詢服務，希望讓消費者可以不只吃到健康，更可透過不同的療心工具紓壓解惑。

(中時 )