行政院發言人丁怡銘萊牛烏龍指控出大包，眼看火滅不了，院長蘇貞昌13日親自帶著丁怡銘登門消費，向店家致歉。對於蘇揆是否應該對此事道歉，根據一份最新網路民調顯示，有超過9成網友認為蘇揆應該道歉。

日前行政院發言人丁怡銘公開指控「皇家傳承牛肉麵」使用萊克多巴胺肉品，引來業者怒控造假後旋即以錄影方式道歉。對此，行政院長蘇貞昌也和丁怡銘一同登門消費，並向店家致歉，之後蘇受訪時也再度跟店家道歉，卻對散布假消息一事輕描淡寫。

對此，網路媒體《YAHOO》以「行政院發言人不實指控店家用萊牛，蘇貞昌該不該道歉？」為題進行網路投票，投票時間為11月13日至18日，截至晚間6點10分，已有超過8000名網友參與投票，結果顯示，有高達82%的網友認為蘇揆一定要道歉，認為應該要道歉的則有10.4%，認為應該不用道歉的有1.8%，認為一定不用道歉的有1.9%，另外還有3.9%網友沒有表示明確意見。

最新網路民調結果顯示，有超過8成網友認為就牛肉麵風波一事蘇揆一定要道歉。(翻攝自YAHOO)

針對蘇揆致歉時的態度和言論，台北市議員王世堅痛批，「身為行政首長，如果帶頭耍陰，只會令政壇更加混沌不堪」；新北市議員葉元之也在臉書上表示，「怒！大院長做錯事卻早下班爽吃麵 基層員警累慘慘 所有成本全民買單！」。

(中時新聞網)