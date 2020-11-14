金門莒光湖畔青翠綠地，美得像一片綠色地毯。金城鎮公所今（14）日起連2天舉辦「Hope草地野餐音樂節」，邀請網路最夯的排隊人氣美食知名餐車跨海來到，與親子同樂的鄉親在周末假期中，分享吃美食、聽音樂的暮秋美好時光。

親子同樂的鄉親在周末假期中，分享吃美食、聽音樂的暮秋美好時光。（李金生攝）

11月14、15日下午2時至晚間8時登場的「草地野餐音樂節」，邀請來自台灣「CHOCOBear 巧克熊環島餐車」、「Lighthouse Food Truck 燈塔餐車」、「River＆Truck披薩車」、「Devil＆Angel-惡魔天使餐車」、「啤先生mr.pipi美式餐車」、「這好咖啡Zero coffee」，以及金門在地的「肥忠滿煎糕」等7組餐車，現場提供美食販售服務。

金門莒光湖畔的長頸鹿樂園，是親子同樂的好地方。（李金生攝）

金門「Hope草地野餐音樂節」邀請網路最夯的排隊人氣美食知名餐車跨海來到。（李金生攝）

主辦單位還邀請曾參加大型歌唱選秀節目「聲林之王2」，擅長木吉他彈奏，嗓音抒情、溫柔的金門子弟呂評逵與MEMO樂團、Skaraoke及林鴻宇等音樂團體、個人輪番演出。

吃美食、聽音樂，青年朋友在經典小鎮優閒慢遊。（李金生攝）

李誠智鎮長說，莒光湖畔擁有寬廣草地和長頸鹿樂園，鎮公所以野餐、餐車和音樂3大元素，搭配台灣知名的特色餐車，打造優質特色市集，希望能舖展居民日常休閒樣態，彰顯後浦經典小鎮的慢活、樂遊獨特魅力，也期待在悠揚音樂聲中，帶給大家遠離疫情的希望（Hope），一起給自己加油打氣！

暮秋的浪漫氣氛裡，一家人共度愉快的周末假期。（李金生攝）

金城鎮長李誠智（中）期待悠揚音樂聲帶給大家遠離疫情的希望（Hope）。（李金生攝）

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