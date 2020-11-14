行政院發言人丁怡銘「萊牛」近日烏龍指控牛肉麵業者，使用「萊牛」出大包，嚴重影響店家商譽，行政院長蘇貞昌13日親自帶著丁怡銘登門消費致歉。對於丁怡銘行徑鬧到滿城風雨，最新網路聲量排行則顯示，丁怡銘網路討論度已超越新冠肺炎疫情以及美國總統大選。
丁怡銘胡亂指控店家用萊牛，蘇貞昌事後受訪時雖然再度跟店家道歉，卻對散布假消息一事輕描淡寫，稱丁是「歪樓」波及店家，更護航丁怡銘「年輕人犯錯難免」。蘇一番話也讓同黨議員、立委看不下去，台北市議員王世堅痛批「蘇帶頭耍陰，只會令政壇更加混沌不堪」。
而據臉書粉專「聲量看政治」14日貼文指出，丁怡銘在當天上午的10大網路即時新聞社群事件中，排名第一，遠遠超過了新冠肺炎疫情、美國總統大選、台積電加薪、美國國務卿「蓬佩奧談台灣」等議題。
粉專則說明，網路聲量不只在比政治人物的選舉聲量大小，不是說誰聲量大誰就能選上。重點在於，某個政治人物的聲量大，是什麼原因造成，必須採取什麼反應，做何種調整，丁怡銘的牛肉麵爭議就是如此。
看完排行榜的網友，也紛紛留言表達看法，「老實說丁要是想快速解決問題，大概要自行請辭，才能把這議題結束」、「丁又被接力爆料婚外情的老案子...民進黨真的不換人嗎？」、「誇張，討論度竟然還超過疫情跟川普」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。