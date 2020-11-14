行政院發言人丁怡銘「萊牛」近日烏龍指控牛肉麵業者，使用「萊牛」出大包，嚴重影響店家商譽，行政院長蘇貞昌13日親自帶著丁怡銘登門消費致歉。對於丁怡銘行徑鬧到滿城風雨，最新網路聲量排行則顯示，丁怡銘網路討論度已超越新冠肺炎疫情以及美國總統大選。

丁怡銘胡亂指控店家用萊牛，蘇貞昌事後受訪時雖然再度跟店家道歉，卻對散布假消息一事輕描淡寫，稱丁是「歪樓」波及店家，更護航丁怡銘「年輕人犯錯難免」。蘇一番話也讓同黨議員、立委看不下去，台北市議員王世堅痛批「蘇帶頭耍陰，只會令政壇更加混沌不堪」。

而據臉書粉專「聲量看政治」14日貼文指出，丁怡銘在當天上午的10大網路即時新聞社群事件中，排名第一，遠遠超過了新冠肺炎疫情、美國總統大選、台積電加薪、美國國務卿「蓬佩奧談台灣」等議題。

粉專則說明，網路聲量不只在比政治人物的選舉聲量大小，不是說誰聲量大誰就能選上。重點在於，某個政治人物的聲量大，是什麼原因造成，必須採取什麼反應，做何種調整，丁怡銘的牛肉麵爭議就是如此。

看完排行榜的網友，也紛紛留言表達看法，「老實說丁要是想快速解決問題，大概要自行請辭，才能把這議題結束」、「丁又被接力爆料婚外情的老案子...民進黨真的不換人嗎？」、「誇張，討論度竟然還超過疫情跟川普」。

丁怡銘牛肉麵案最新聲量排行，遠遠超過新冠肺炎疫情及美國總統大選。(圖/翻攝自 聲量看政治)

今日上午10點，網路即時新聞社群最重要10大新聞事件： 1.丁怡銘 2.武漢肺炎最新疫情 3.美國總統大選 4.台積電加薪 5.央行打房 6.馬林魚華裔女總管 7.總統府回應蓬佩奧 8.台大學生自殺 9.東南旅行社裁員 10.蓬佩奧談台灣 資料來源：https://tag.analysis.tw/event/ 由聲量看政治發佈於 2020年11月13日 星期五

(中時新聞網)