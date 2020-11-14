台東馬蘭部落文化廣場歷經50年積極奔走，在中央與地方各界努力下，14日舉行落成啟用典禮，張國洲市長表示，能與族人共同見證歷史的一刻，內心無比激動與歡喜；饒慶鈴縣長表示，文化廣場周遭的建設，縣府會撥款完成，讓文化廣場成為阿美族傳統文化傳承的場所。

等了半個世紀，在各界努力下，台東馬蘭文化廣場今天啟用。（台東市公所提供）

馬蘭部落文化廣場落成啟用，是50年來族人、各級民意代表、原民會、縣府及公所共同努力下終於達成願望，市長張國洲表示，在文化廣場興建過程中，面臨因水利會17坪用地而無法進行興建，為此，特別編列自籌款461萬購買該筆用地，才促使馬蘭部落文化廣場完工。

縣長饒慶鈴，馬蘭文化廣場用地的取得與興建是一個典範，尤其公所價購水利會土地，縣府進行場內的土地整合，縣府也會爭取經費將廣場興建得更舒適。

原民會主委夷將˙拔路兒表示，馬蘭部落早期聚會所的位置就在今日啟用的「馬蘭文化廣場」，後來被軍方借用改建營舍，經馬蘭部落族人50多年努力爭取，最後由原民會專案報請行政院同意後，補助臺東縣政府以2198萬元有償撥用方式取得土地，解決了馬蘭部落聚會所多年來用地爭議問題，並於去年核定補助「馬蘭部落更生聚會所」興建經費1600萬元，由市公所辦理興建，今日順利完工啟用，實現了原住民族土地的轉型正義。

(中時 )