疫情中心14日公布，國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓、印尼及克羅埃西亞入境。

指揮中心表示，40多歲本國籍女性，2月上旬至菲律賓探親，10月29日返台，入境迄今無症狀，11月11日進行檢疫期滿前採檢，檢驗結果有微弱訊號，經複驗結果為陰性；為求慎重，又逢實驗室引進新的檢驗試劑，故將個案檢體再以新試劑進行檢驗，結果呈現陽性，在今日確診。

由於個案是在檢疫期滿搭車返家途中接獲陽性通知，指揮中心指出，後續經調查個案座位旁無其他乘客，也沒有與他人交談，且個案及同車人員全程皆佩戴口罩，因此無需匡列接觸者。

指揮中心指出，另一為30多歲印尼籍女性移工，11月7日來台工作，入境時無症狀，集中檢疫所檢疫期間，11月9日出現輕微發燒、嗅覺異常、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀，因症狀持續，11月13日採檢通報，在今日確診。目前已掌握個案接觸者共42人，其中同班機前後二排座位旅客29人及同車接觸者1人，列居家隔離；同班機機組員12人因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心表示，最後一位是40多歲克羅埃西亞籍男性，平時即有鼻子過敏情形，7月曾出現症狀，並於克羅埃西亞確診，隔離14天後症狀緩解，且經複驗陰性故解除隔離。個案這次因受台灣公司聘請，在10月29日來台工作，入境時無症狀，並持有登機前3日內陰性報告。個案居家檢疫期間，曾於11月1日出現鼻塞症狀，自認是過敏故未通報；11月13日檢疫期滿，因台灣公司要求，同日自費採檢，並在今日確診。目前已掌握個案接觸者共3人，為公司同事，因曾與個案共餐，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計105,491例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含103,959例排除)，其中600例確診，分別為508例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、535人解除隔離、58人住院隔離中。

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