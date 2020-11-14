因為代理疫苗破局，前行政院長、現台灣東洋董事長林全揹著「內線交易」的罵名，日前林全終於忍不住了，站上火線公開表示：「代理疫苗宣布破局當天，交易量比平常大，的確有內線交易可能」，但認為這個人是台灣東洋以外的「外部人」，要求檢調趕快偵辦。對此國民黨革命實踐研究院長羅智強質疑，林全都出面宣稱可能有內線交易了，但檢調敢查嗎？

羅智強今天在臉書發文表示，大家可以來當偵探推理一下，東洋和政府談判，有哪些人能預測談判會破裂，然後預先賣股票內線交易呢？顯然有這種內線情報的，不外乎東洋的內部人跟政府的內部人。現在林全說不是東洋，那就是間接的表示，「民進黨政府有人內線交易」的可能性極大！

而民進黨政府內，那些人有內線的能力呢？羅智強指出，從政府體制來看，能夠知道疫苗談判會破局的，蘇貞昌領導的行政院高層以及陳時中領導的衛福部高層，都應列為偵查的重點對象。

羅智強表示，涉及此波內線交易者，賺得可真不少。東洋原本的日交易量是不到千張，但是衛福部背書東洋代理疫苗的新聞出來後，10月15日的交易量是3萬張(收盤價84.3元)；東洋11月3日的盤後宣布代理破局，11月2日的交易量是1萬零700張(82.2元)，11月3日5706張(收盤價79.8元)。

在代理疫苗破局的新聞出來後，隔天11月4日是無量跌停，再隔一天11月5日的收盤價71.4元，可以視為「沒有疫苗代理權」的東洋股票真實價格。

羅智強指出，加總起來，在之前出脫東洋股票的「這些」內線交易仁兄，就大賺了5億5千萬元以上。有這麼多本錢的人，也不可能層級太低吧？相對的，被坑殺的可憐散戶，總共就賠了5億5千萬以上。這些人是相信政府的政策，拿自己的辛苦錢去買東洋股票，卻反而被坑殺

最後羅智強質疑，金管會現在說要查，問題是他們敢查陳時中嗎，敢查蘇貞昌嗎？

(中時 )