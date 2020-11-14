擁有近7千萬觀看人次的《搜狐號手相學生肖星座運勢》，日前在陸媒發表直指，凡是生日尾數有2、7、0這3個數字的人，不管是男女，早晚會大富大貴，成為有錢人。

尾數2：尾數2的人不僅聰明機靈，也很有主見，做起事總有創新思維，不斷求進步，給人意外的驚喜，都能得到別人的讚賞，這種人一生受到吉星加持，福報最多，不管男女，遲早富甲一方，成為有錢人，中年時先前努力的成果，都將轉成豐厚的財富，錢財滾滾而來。

尾數7：從小多才多藝，氣質出眾，擁有好人緣，進入社會後人見人愛，貴人運最旺，尤其在需要人幫助的時候，總有人相挺，貴人相助，事業一帆風順，35歲之後大業可成，運勢大好，會得財神爺關愛，賺錢賺到老，一輩子不愁吃穿，過上富甲一方的日子。

尾數為0：這種人待人真誠，雖然脾氣有時稍微急躁，但身旁的人都知道他們是求好心切，在這個日子出生的人，處世圓滑，危急時刻能快速做出反應，處理問題能力受到激賞，在事業上，有遠見，不會急功近利，家庭方面懂得生活情趣，能製造浪漫，常能給身邊的人帶來驚喜。一生財運高漲，能夠遇到較大的橫財運勢，發財只是遲早的事，只要把握好運，錢財會越積越多，享用不盡。

(中時新聞網)