最近棒棒堂成員王子（邱勝翊）、小煜（楊奇煜）、威廉（廖亦崟）和阿緯（劉峻緯）一起吃飯，其中3人都攜伴，「正妹大嫂團」缺了鄧麗欣，讓王子自嘲是電燈泡。(圖/ 摘自王子IG)

棒棒堂男孩是許多人小時候的回憶，現在的他們陸續談戀愛或結婚生子，從公共財一個個變成私有財；最近棒棒堂成員王子（邱勝翊）、小煜（楊奇煜）、威廉（廖亦崟）和阿緯（劉峻緯）一起吃飯，其中3人都攜伴，「正妹大嫂團」缺了鄧麗欣，讓王子自嘲是電燈泡。

4位棒棒堂男孩聚會，各自都在社群平台發文分享聚會照，剛好他們目前都已經有穩定對象，像是阿緯在2016年和中菲行國際物流千金錢文儀結婚，已有2個小孩；小煜在今年7月公布和正妹護理師言言結婚的消息，也是準爸爸；威廉則和前最美女主播卓君澤穩定交往3年，粉絲都在等他們的好消息。

王子也發限時動態標記女友鄧麗欣，說自己是「電燈膽（香港粵語俗話，台灣電燈泡的意思）」，也讓鄧麗欣笑著回應，「你故意當那電燈膽」。(圖/ 摘自王子IG、鄧麗欣IG)

王子和港星鄧麗欣已交往2年，但新冠肺炎影響兩人只能談起遠距離戀愛，讓王子只能隻身參加好友聚會，在IG上表示，「來～為你們介紹三對佳偶！」，說自己快被閃瞎；沒多久他忍不住發限時動態標記女友鄧麗欣，說自己是「電燈膽（香港粵語俗話，台灣電燈泡的意思）」，也讓鄧麗欣笑著回應，「你故意當那電燈膽」。

棒棒堂男孩有了交往對象，也讓他們的伴侶們被粉絲封為「正妹大嫂團」，都相當祝福他們，更有不少人期待他們有一天能再次合體。

(中時新聞網)