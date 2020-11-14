基隆市文化局推動「社區營造點計畫」，14日匯集25個社區營造點及7個區公所社造推動成果。（陳彩玲攝）

大壯觀願景發展協會以海洋生態為題，製作21隻「象魚」道具，一同打造觀光亮點。（陳彩玲攝）

基隆市文化局推動「社區營造點計畫」，14日匯集25個社區營造點及7個區公所社造推動成果，13日至19日在文化中心大廳展出，這次更結合聯合國17項永續發展目標。

市長林右昌表示，25個社區營造點各自從「公共治理」、「世代前進」、「多元平權」、「社會共創」4大議題出發，計畫內容包含尋找在地歷史、深根環境教育、倡議兒童遊戲權和傳承傳統文化等，並結合聯合國17項永續發展目標（SDGs），透過社造過程，讓更多市民參與自己社區公共事務，也讓人類與社會文明進一步提升，他強調，優秀社區團體，也是社會的力量。

文化局長陳靜萍指出，基隆推動社造超過20年，陪伴社區居民用不同的視角，觀察當地人、文、地、產、景特色，找出社區需解決問題，引領社區爬梳事件與行為背後價值，深植培養社會力量，再連結彼此協力，關注地方公共事務。

其中大壯觀願景發展協會以海洋生態為題，主要關心基隆的海洋與老鷹生態，透過嘉年華遊行讓社會大眾了解，結合社區、社團、學校、表演團體等，今年社區花了3個月時間，使用紙張、泡綿等材料，製作出21隻「象魚」道具，作品在文化中心大廳中心，有的懸掛在空中，有的佇立在磁磚上，相當亮眼。

(中時 )