國立體育大學 33 週年校慶系列活動開跑，體育研究所7 日舉行學校體育教學實踐論壇，體育系師長、校友及學生180人齊聚一堂外，四位體大校長更難得聚首，校長們都期勉學弟妹貢獻所學，而論壇所長潘義祥特邀請兩位前校長葉憲清、周宏室發表的演講。

前校長葉憲淸表示，他為國體創造歷史，那就是他是創校 33 年來最資深的演講人，今年的他適逢八十五歲高齢，在他最愛的學校-國立體育大學分享終身 職涯中在體育運動的思維及實踐，他期待具有悠久歷史傳承的體育研究所能夠成為運動人文社會科學學術的領航者。

周宏室發表奧林匹克價值與運動教育精彩演説，並帶領博士班同學合唱奧林匹克頌，傳達運動對人類社會文化的重要影響力；另一位前校長邱金松則期勉國體校友及師生，戳力精采生活；校友會會長陳鎰明擔任與談人，他說運動可以讓生命更美好，運動也具有改變世界的力量。

(中時 )