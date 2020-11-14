高雄市旗山體育會14日於旗山區鼓山國小辦理「109年軟式網球邀請賽」，賽中邀請高雄市軟式網球好手一同參與，大展身手。參賽組別有挑戰組及公開組，年齡層有10歲至84歲的選手，透過跨齡選手交流，除了落實培育三級銜接運動人才，更是達到全民運動普及的精神。

賽前中華民國軟式網球協會朱文慶理事長等到場為選手們加油打氣。開幕典禮嘉賓包含運動發展局局長侯尊堯、旗山區公所主秘劉貴貞、高雄市軟式網球委員會主委陳宣伯、旗山區軟式網球協會會長莊振傑等人蒞臨慰勞選手。

高雄市旗山體育會創立於2010年，今天適逢創會10周年，第三屆柯盛洋理事長傳承黃川維理事長創會精神，秉持推動基層體育使命、適性揚才的教育熱忱，透過理監事全體成員討論後，決議辦理軟式網球邀請賽，讓喜愛軟式網球運動的青少年及民眾，透過邀請賽磨練培養運動員應有的素養。

現場邀請賽好手如雲，李國豪、柯筌元、陳福輝、郭汶鑫、劉嘉琦、顏工堡等，透過公開組的競賽，展現球技與運動品德，達到最佳學習典範； 84歲莊先生及82歲林先生代表旗山軟網協會代表隊，以母雞帶小雞方式，於挑戰組展現終身學習、世代交替的精神喻意。

侯尊堯表示，結合地方社團協會，持續推動運動賽事，達成全民運動目標外，軟式網球是亞運奪牌項目之一，透過三級銜接培訓，未來希望協助搭建四級銜接，目標放眼全運，邁向世界。

(中時 )