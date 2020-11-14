台北市立聯合醫院在14日特別舉辦「2020台北市失智整合服務成果發表會」，凝聚各方專家及學者致力於失智症相關的醫療服務及照護，建立創新價值的失智症照護模式，分享最新穎的科技及服務，為失智症相關醫療服務進一份心力。

此次盛會除了專業醫護人員、及社工外，也開放給關心失智症的一般民眾及有需要相關失智症服務的家庭參與，報名狀況及活動現場來賓的反應都相當熱烈。

北市聯合醫院副總院長璩大成表示，跨域融合服務逐漸被國際重視，從原來單一學科的跨專業合作，進展到醫療、長照、博物館、藝文、教育、科技的跨學門領域的融合照護，善用新興科技，失智症也逐漸朝向跨學門領域的合作，共同建構多元、便利及友善的無障礙環境。

本次活動有許多專家學者共襄盛舉，上午邀請到衛生福利部長期照顧司長祝健芳和衛生福利部國民健康署社區健康組長羅素英，從國家政策角度出發談失智症跨域整合的分享，及北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良，針對社交處方箋的討論。

針對「防走失策略及高齡暨失智友善賣場分享」邀請到北市政府衛生局健康管理科長林夢蕙及台北護理健康大學資訊管理系暨研究所教授洪論評，主講關於防走失定位科技高齡計失智友善賣場等失智者生活相關便利服務。

此外，「智在台北 憶起幸福」主題則邀請到長庚科技大學高齡暨健康照護管理研究所副教授黃惠玲及北市衛生局長照科，帶領8區失智中心教導如何發掘各區公、私協力在地的失智好康、照護資源。

最後，由各大醫院及協會專家，包含成大附設醫院失智症中心主任白明奇、台灣失智症協會祕書長湯麗玉、北市立聯合醫院忠孝院區醫務長郭麗琳、長庚醫院失智症中心主任徐文俊和北市立聯合醫院社工室主任楊君宜分享創新失智服務方案。

北市立聯合醫院以家庭為中心，結合生活、醫療需求，提供照護者支持，推動生到死的照護，從日常生活開始解決失智症所帶來的不便，讓科技運用對失智症有更多的愛與關懷，讓社會一同建構失智服務跨域融合新視野。

(中時 )