美國媒體最新計票結果顯示，川普贏得北卡羅來納州，選舉人票來到232張，拜登（Joe Biden）則奪下喬治亞州，選舉人票多達306張，鐵定當選美國總統。不過，川普仍未正式承認敗選，只說「到時候」就會知道誰是白宮主人。

本月7日美國媒體宣告拜登贏得大選之際，川普正在維吉尼亞州打小白球。之後便一直窩在白宮，直到11日退伍軍人日才短暫露臉10分鐘，但未發表談話。13日在白宮玫瑰園，川普首度在選後發表正式談話，卻是誇耀自己的團隊防疫有功，宣稱明年4月美國將可全民施打新冠疫苗。

他接著說，他的政府不會實施封鎖措施，可是，「誰知道下個政府會是誰？我猜到時候就知道了。」意下之味似乎暗示他或許會離開白宮。

根據美國媒體，拜登可望獲得306張選舉人票，正好就是2016年川普打敗民主黨的希拉蕊．柯林頓、當選美國總統的票數。當時，川普宣稱那是「壓倒性」勝利。

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