受到新冠肺炎疫情衝擊，引發國內一波波失業潮，北市聯醫在一片低迷中，主動參與就業博覽會，啟動大規模徵才，14日在北市花博園區會場釋出多項職缺，並擺攤即時徵才面談，引發現場熱烈迴響，應徵人數創下歷來新高。北市聯醫還承諾，參與面談民眾，都可享有1年內聯醫職缺優先通知。

為了因應新冠疫情造成的失業潮，北市聯醫在花博園區參與就業博覽會，這次提供多元職缺，共分成行政、護理、醫事3大方向，包括居家服務員、病房助理、營養科約用技術士、廚師、文書行政人員等職缺，現場人山人海、聚集許多詢問的民眾，成為會場焦點，攤位人數創下新高。

北市聯醫指出，現場經由與專業顧問面談，讓民眾進一步了解職缺內容及自身的職涯發展，民眾可針對自己興趣與個人強項投遞履歷。

北市聯醫表示，現場除了提供職缺與面試外，還有專業心理諮商師，為求職者提供個別性向分析，協助職涯規畫。

(中時 )