鍾鎮濤、呂秀齡39年後喜重逢。(取自鍾鎮濤微博)

「琵琶公主」呂秀齡(前藝名：呂㛢菱)氣質清新脫俗，1979年參加台視《五燈獎》琵琶比賽出道，後來更成為瓊瑤20多部文藝愛情片的女主角，被譽為「林青霞唯一接班人」。婚後淡出演藝圈20多年的她，近日就被昔日搭檔鍾鎮濤曝光近照，盛讚呂秀齡美貌凍齡，光陰好像完全沒在她臉上留下任何痕跡。

憑著獨特氣質被封為林青霞接班人的呂秀齡，當年被瓊瑤相中並大力栽培，一口氣演出多部瓊瑤文藝片，是台灣80年代赫赫有名的玉女紅星。其中她在1981年與港星鍾鎮濤主演的電影《聚散兩依依》，至今仍是不少影迷心目中的經典。

呂秀齡婚後淡出演藝圈。(本報系資料照)

然而在拍完《聚散兩依依》39年後，鍾鎮濤今(14日)突然在微博PO出一張與呂秀齡的合照，開心寫下：「39年後再喜遇，還記得當年迷倒所有少男少女的，聚散兩依依？以及光陰好像沒有在臉上留下任何痕跡的呂秀菱（齡）。」

照片中呂秀齡一點都不似58歲的凍齡美貌，再次勾起影迷回憶，紛紛留言「歲月在高寒和盼雲身上都沒有留下任何痕跡」、「暴露年齡系列，歲月從不敗美人兩位都保持得太好了」、「39年沒變樣」、「好像時光瞬間倒流了」、「年輕時真可媲美林青霞」。

(中時新聞網)