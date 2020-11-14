美國總統川普四處點燃法律戰火，為他的白宮寶座做最後一搏，一旦他確定敗選離開白宮，少了總統特權的保護傘，指向他詐欺、逃稅、性侵等官司訴訟恐接踵而來。

川普當上總統前經營的川普集團（Trump Organization），被控涉及詐欺和財務不當行為，法庭文件顯示，民主黨籍的曼哈頓地區檢察官萬斯（Cy Vance Jr.）已進行調查。

川普在2016年競選總統期間捲入桃色糾紛，他的前私人律師柯恩（Michael Cohen）被爆付給2名女性封口費，要她們對與川普發生婚外情噤聲。聯邦檢察官曾對此展開調查，柯恩因逃稅及違反競選財務法認罪，他供出是川普指示他付封口費。

地方檢察官辦公室向川普發出傳票，要索討他長達8年的納稅資料及眾多財務文件。川普企圖阻止傳票，指稱現任總統對刑事調查有絕對豁免權。

但曼哈頓聯邦法院今年8月駁回川普聲請，裁定他不得阻撓檢察官發傳票，意味他必須乖乖交出納稅資料。

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