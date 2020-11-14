彰化一名網友搭火車前往桃園，路途被一位阿婆要求讓位，他原本拒絕，後來得知阿婆的車票座位是在隔壁，他心想應該是想坐靠窗位置，因此好心答應，沒想到阿婆一路上打呼、翹腳、亂踢人，他還發現阿婆車票只能搭到新竹，之後她還裝睡、叫不醒，讓他從新竹一路站到桃園，讓他無奈且氣憤，網友則說他中了「換票陷阱」。

該網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他搭火車時被一個阿婆要求讓位，一開始還好聲好氣告訴她「位子已經滿了，沒辦法讓妳」，沒想到阿婆還倚老賣老說年輕人讓一下又不會怎樣，並出示了隔壁16號座位的車票，網友想著可能想坐靠窗，於是就答應了換位。

但換位後，阿婆不但睡覺打呼、翹腳，還往他身上踢，害他整個腳都快伸出走道，而且阿婆還設下了「換位陷阱」，因為她的票只有買到新竹，等到他搭到新竹後，就被其他有買票的人要求讓位，而他試圖告訴阿婆，卻發現她裝睡、一直叫不醒，讓他無奈說「到底我是買站票還是被凹」。

許多網友看到後紛紛留言表示，「有些老人因為這樣吃到甜頭，下次還在其他地方倚老賣老」、「自己的位置為何要讓？旁邊的人如果白眼或說話，那就請旁邊的人讓座啊」、「不要當濫好人，別人都不會感激，只會變本加厲」、「我看態度，這種的我是不可能讓的」。

(中時新聞網)