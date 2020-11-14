台南麻豆產業道路機車與汽車擦撞，女騎士車子橫倒路上，人卻彈落4米深大排傷重不治。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆產業道路機車與汽車擦撞，汽車擋風玻璃被撞凹，車頭受損嚴重。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區14日下午13時20分左右發生死亡車禍，56歲的康姓女子騎機車經過港尾里謝榜寮附近產業道路時，與41歲林女駕駛的小客車擦撞，康女遭撞後人竟彈落路旁4米深排水溝內，警消到場後將她送麻豆新樓醫院急救，最後仍宣告不治。

據台南市消防局表示，下午1時20分接獲通報後，立即出動麻豆分隊3車6人前往救援，到現場見康女躺在大排裡，救護人架梯下到大排後，發現雖然水深只有10公分，但已失去生命徵象，隨即以長背板、吊臂將她吊掛上岸行急救送醫，但下午近4時因傷重不治。

警方到場後也立即對現場車輛及跡證進行採證，肇事原因尚在釐清中，初步檢測雙方皆無酒駕，疑似雙方行經路口均未減速及禮讓而肇事。

麻豆警分局分局長邱顯良表示，警方會進一步釐清事故發生經過及肇事責任，也特別呼籲用路人，經過路口時，應秉持防禦駕駛觀念，提前減速慢行，觀看左右方有無來車，再通過路口，多一份小心，少一份傷害，才能降低此類交通事故再次發生。

(中時 )