咖啡是上班族每天品嚐的主要飲品，令人提神醒腦，成為咖啡族的時尚感覺；立法委員費鴻泰也是咖啡族成員，14日抽空到南港展覽館1館，參觀第 18 屆「台灣國際咖啡展」，由社團法人台灣咖啡協會及展昭國際企業股份有限公司共同辦理，現場參觀人數眾多。

費鴻泰和太太王怡心一起到不同咖啡攤位品嚐，其中，有趣的事是交通部觀光局阿里山管理處，邀集大阿里山區數家咖啡莊園，現冲阿里山咖啡與現場民眾分享，並邀請大家到阿里山體驗咖啡莊園生態之旅。

費鴻泰指出，經過品嘗數杯咖啡後，不同口感的咖啡是「紫葉咖啡」，喝起來有ㄧ股咖啡清香，口感很滑順。在品嚐紫葉咖啡時，向現場「咖啡達人」請教，得知紫葉咖啡樹照顧不易，因為缺乏葉綠素，要海拔高風味佳。

費鴻泰說，阿里山咖啡莊園正是紫葉咖啡生長的好地方，但是產量不多，經濟價值佳。費認為，目前「黑咖啡」成為新流行趨勢，台灣咖啡產業可好好努力，政府相關單位應盡力協助產業發展，前途大有可為。

(中時 )