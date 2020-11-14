背水一戰的福添福嘉南鷹隊在企業女壘聯賽總冠軍賽第6戰將士用命，擊出13支安打，包括吳羽昕第4局下的3分全壘打，以12比6大勝新世紀黃蜂，扳成3勝3敗平手。明天上午10點兩隊將進行第7戰，以決定冠軍盃誰屬？看最終結果是黃蜂衛冕成功，或是嘉南鷹奪得隊史第3冠。

嘉南鷹隊林志霙揮出三壘安打攻下2分，站上三壘後振臂歡呼！（季志翔攝）

今（14）日下午的G6黃蜂推出洋投卡爾森（Kaisey Carson）先發，希望能4連勝奪冠，但1局下就遭到對手狙擊，嘉南鷹藉著3支安打，包括林志霙的三壘安打送回2名隊友，取得2比0領先。

嘉南鷹先馳得點後士氣大震，3局下又是林志霙擊出投手前強襲內野安打，球不偏不倚打中卡爾森的腳，並造成輕微傷害，卡爾森只好退場；這半局嘉南鷹再下三城，比數擴大為6比1。而卡爾森提前退場事出突然，教練團只好臨時換上小將施彩芸後援，但壓不住陣腳，4局下再被攻下6分，包括吳羽昕的3分炮，勝負已定。

嘉南鷹吳羽昕在4局下擊出3分全壘打。（季志翔攝）

卡爾森後來回到場擔任三壘手，並在5局上揮出2分全壘打，把比數稍稍拉近為3比12。7局上黃蜂趁著嘉南鷹後援投手杜雅婷剛上場陣腳不穩，發動第3波得分攻勢再添3分，不過終場仍以6比12落敗。

嘉南鷹、黃蜂第6戰，雙方的本壘攻防也相當激烈。（季志翔攝）

嘉南鷹先發投手邱安汝投4局被擊出4支安打，有1次三振、3次四壞球，投球內容大致安定，且只失1分，拿下重要的一場勝投。

(中時 )