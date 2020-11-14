網路購物賣家若寄出物品，買家不領貨「棄單」，往往會透過訊息提醒要領貨，但日前一名網友在網路上表示，因為網購系統出錯，導致他被誤會棄單，但沒想到大陸籍的賣家竟在訊息中說「不理貨，你父母死得早，沒人叫是吧？」他回嗆早就收到，是系統出問題，對方也馬上傳送貼圖表示道歉。

這網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他遭到中國賣家誤以為沒有取貨棄單，對方竟以簡體字質問「你不收貨？搞什麼？」，見他未回應，該賣家開嗆說「你是父母死得早，沒人叫是吧？」看到此訊息讓他想當憤怒，直說「什麼鬼啦？在哭啥Ｘ啊你？你祖宗臉被你丟光了！多早前就收到貨了」。

因為網購系統出錯，男子遭大陸賣家以為「棄單」怒嗆，他解釋後對方即道歉。（圖／翻攝自爆怨2公社）

該賣家事後疑似發現出錯，態度隨即大轉彎，傳了一張「淚奔」貼圖，但該網友繼續回嗆「系統出問題，不是我的問題！不知道你態度在差什麼意思。」賣家見狀自知理虧，不得不再PO出一張「低頭道歉」貼圖求原諒。根據po文貼文的對話截圖，系統應該誤認該網友買了某汽車零件，並且仍在運送中。

許多網友紛紛在貼文留言，「跟大陸（中國）買東西都這樣，晚點去拿貨忘記拿，就會像他家死人罵你一頓」、「會怕就好」、「膝蓋瞬間一軟」、「哈哈哈笑死，為國爭光」。

(中時新聞網)