騎士們徜徉在金門11月浪漫秋景和人文史蹟、生態之美氛圍中，共度健康、活力的周末知性之旅。（金管處提供）

「2020單車的香格里拉」安排摸彩同歡，金管處長曾偉宏（右）與公路車幸運得主合影。（金管處提供）

金門國家公園管理處「2020單車的香格里拉」自行車生態樂騎今（14）日上路，逾600人騎鐵馬暢遊大、小金門，帶著完騎紀念牌、證書和豐富摸彩獎品盡興而歸。

這項已邁入第10年的鐵馬遊活動，在漫遊、慢遊主題下，不競速也不計時，讓騎士們徜徉在金門11月浪漫秋景和人文史蹟、生態之美氛圍中，共度健康、活力的周末知性之旅。

今年共有當地車友315人、台灣車友271人，以及其他地區車友14人（含歐洲2人、馬來西亞僑生12人）報名參加，其中有很多車友已連續多年共襄盛舉。

上午7時自「金門國家公園自行車故事館」鳴槍出發，全程採逆時鐘方向前進，A線環繞大金門一圈（80公里）。B線騎行至水頭聚落前十字路口右轉到水頭碼頭候船跨海騎行烈嶼島，再返回中山林自行車故事館（100公里）。沿途遍覽公路花園、閩南建築、高粱田、軍事史蹟和蜿蜒曲折的美麗海岸線。

金管處在各補給站提供香蕉、巧克力及飲水外，也有道地美味的金門傳統糕餅及貢糖，完騎抵達終點，更有熱騰騰的現煮金門手工麵線可以大快朵頤，美食、美景讓車友都好開心，大相約明年再見。

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(中時 )