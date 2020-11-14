台南市善化、安定、山上、大內區內共15間中小學200多名弱勢家庭學生，14日在立委郭國文、台南市議員林志展、陳秋宏邀請下，免費暢遊山上水道博物館，中午享受野餐套餐，下午還去參觀南瀛天文館。

郭國文表示，從當議員時到轉戰立委後，一直持續辦理關懷弱勢活動，之前就在高麗菜盛產低價時，與林志展一起向農民購買並分享給社區，那時正好是水道博物館開幕，他參觀好幾次，因此想到未來的關懷活動要在此舉辦，讓小朋友好好參觀這麼好的古蹟博物館，比單純的送物資關懷金還有意義。

立委郭國文、台南市議員林志展、陳秋宏邀請200多名中小學生免費暢遊山上水道博物館，中午享受草地野餐。（郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真）

林志展說，在得知郭國文立委的這個構想時，就覺得相當不錯，當時也剛好館區水道咖啡推出野餐組合，所以就想說加碼贊助，讓小朋友們參訪後順道在館區草地野餐，有玩有吃。

陳秋宏議員也表示，可以一併參觀大內南瀛天文館，讓活動更加豐富，因此也就共同參與活動的辦理。教育局主祕楊智雄則請同仁協助跟各校聯繫並安排各樣報名行政流程，希望讓委員和議員的愛心，能夠盡善盡美送進每個學生心裡。

郭國文說，此次邀請的是水道博物館鄰近的學校200多名學生，讓他們可以看住家附近的國定古蹟建築，更能瞭解過去民生用水建設的原理與構造，在這雨水不足時候，能飲水思源、節約用水。若這次活動模式有很好的成效的話，未來也可以複製在其他地區來舉辦。

(中時 )