美國總統大選落幕，民主黨候選人拜登自行宣布當選，但川普陣營不斷提起訴訟，試圖透過法律戰翻轉戰局。而川普神隱7天後，才現身白宮玫瑰花園談防疫，卻被發現一頭朝氣金髮，突然變成滿頭花白；他如今的模樣也引起網友們熱議，有人驚嚇說：壓力是不是太大了？

川普敗選後，自7日起不再公開露面，僅透過推特嗆聲，堅持不認輸。直到13日，川普才現身白宮玫瑰花園談防疫。雖然川普未直接承認，但已經首次暗示可能承認拜選，川普說，「誰知道下一屆政府由誰執政？我想時間會說明一切，但我告訴你們，這個政府不會封城。」被追問何時會承認敗選？川普則轉身離開，並未回應。

PTT網友則表示，神隱一陣子的川普，剛剛終於現身在電視螢幕之前，只見原本一頭金髮的川普，經過一週之後瞬間白髮。古有伍子胥一夜白頭，金有懂王一週白頭，這陣子懂王壓力是不是太大了？

網友回應表示，「拜登：白髮怎麼了。」、「有點不忍心，畢竟他也是為美國好。」、「沒錢買染髮劑。」、「假髮。」、「懶得染吧。」、「也七十好幾了，金髮是染的吧。」

(中時新聞網)