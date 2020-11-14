刑事局統計，今年1月至10月的詐欺案件中，假網路拍賣（含一般購物詐欺）共發生4763件，占25.97％，是詐騙集團最主要的詐騙手法。警方分析假網拍案件中，發現貨到付款的案件，以「一頁式廣告」及「幽靈包裹」為主要詐騙手段，尤其最近雙11等各種電商狂歡購物節紛紛開跑，提醒消費者在上網搶購特價商品時，別以為貨到付款就不會遭騙。

貨到付款的詐騙案件中，以「一頁式廣告」及「幽靈包裹」最多。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方指出，一頁式廣告詐騙手法藉在臉書或網站上，偽變造知名藝人或其他公司的官網圖片，提供被害人瀏覽下標，事後卻收到與網路標示不符的劣質商品而受騙；而幽靈包裹為詐騙集團利用亂槍打鳥方式，寄送劣質或未購買的商品給被害人，令被害人誤以為是親人或自己先前下訂而付款受騙。

警方表示，針對貨到付款的詐騙問題，警政署除與臉書公司建立「欺詐騙網頁下架機制通報窗口」外，並協調交通部公路總局及國內各大貨運業者建立退貨機制，另財政部關務署亦開發EZWAY （易利委）APP進口快遞收貨人實名制認證，民眾不再需要提供身分證號碼與基本資料給物流業者，除能保障個人資料被盜用，另收件人沒完成認證，包裹即無法進入台灣，更能有效的防制一頁式廣告的劣質商品流入市面。

(中時 )