潘帥潘瑋柏從電視台VJ出道，而後演出麻辣鮮師中MONEY被大家熟識，之後更憑《愛無限》中梁景皓一角拿下金鐘獎戲劇節目男主角；演而優則唱的他，在歌唱事業上也有相當好的成績。近年常在各大歌唱節目中亮相的他，角色相當多元，明星製作人、飛行導師…，各種角色在在凸顯他在音樂上的優異表現。

近期潘瑋柏參加大陸一檔音樂綜藝節目《嗨唱轉起來》，節目中每個人都有扮演一個角色，潘瑋柏則扮演《琅琊榜》裡的梅長蘇。現場其他來賓見他戴著頭套都提醒他，不能笑得大開心，否則小心頭套會繃開。

潘瑋柏被笑說臉太現代 古裝扮相真的不適合他 (圖/ 翻攝自微博)

圖/ 翻攝自微博

表情管理失敗的潘瑋柏，扶著他頭上的頭套說：「它現在已經在動了」！說完見他像打汽車排檔桿一樣，前後移動他的頭套，這也讓現場來賓笑翻直說「不要這樣」。

圖/ 翻攝自微博

不少評論說，不仔細看還認不出來，潘瑋柏的臉實在太現代，古裝扮相真的不適合他；對於他頭上的「拉動式頭套」，網友清一色留言「哈哈哈，笑死我了」、「也太搞笑了吧」、「潘瑋柏真的不適合古裝啊」、「哈哈，我說髮際線怎麼那麼低」。

(中時新聞網)