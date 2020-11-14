美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）13日在一場專訪稱「台灣非中國一部分」，使兩大國緊張情勢迅速升溫，對於蓬佩奧所言，中國大陸外交部及國台辦，都紛紛駁斥此說法。大陸官媒近日則發表社論表示，可預期川普政府對中國大陸將有一波「最後的瘋狂」。

陸國台辦發言人朱鳳蓮13日駁斥蓬佩奧說法，強調「台灣是中國的一部分 任何人任何勢力都無法改變」，並稱蓬佩奧多次就台灣問題發表錯誤言論，嚴重違背一個中國原則和「中美三個聯合公報」。有關言論違背事實，違背美國政府對中方作出的承諾。

大陸外交部發言人汪文斌同日亦在例行記者會中表示，蓬佩奧編造謊言，目的是誤導輿論，進一步破壞中美關係、損害台海和平穩定。其險惡居心早已大白於天下，並要求美國，停止任何形式美台官方接觸和軍事聯繫，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行

大陸官媒《環球時報》14日發表社論稱，在臺灣問題上，蓬佩奧說了以往美國高官從未說過的話，這一表態再次刷新了人們對美國就破壞台海穩定，會走多遠的預期，這樣的表述出自美國國務卿之口，在過去是不可想像的。

評論認為，川普政府進入看守內閣，加上現有團隊要給下屆民主黨政府提前設障礙，這期間他們針對陸方說什麼樣的極端話都不稀奇，也可預期川普政府對中國大陸將有一波「最後的瘋狂」。

(中時新聞網)