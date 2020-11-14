錯打發票200變21萬，員警主動找回顧客換發票。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區金陵路一家百貨商行13日發生一起結帳烏龍，店員在幫顧客結帳時，忙著幫客人測試電信耗材，不慎將219的金額誤植為219219元，銷售金額暴增千倍，若無法將發票尋回，店員需自負高額的營業稅，店員焦急的在臉書貼文協尋，員警看到後，本於為民服務的精神，在短短30分鐘內就協助店員找回誤植的發票，讓店員感動到差點哭出來。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，該店櫃檯女店員在13日下午，因在櫃檯內協助客人結帳時，加上又忙著協助顧客測試商品，竟未注意結帳金額輸入兩次，把原本200多元的商品誤植成20幾萬，林姓店長晚上結帳時，發現營業金額對不上，調閱明細後才驚覺這起嚴重的烏龍，廖姓店員也因此擔心的整晚睡不著覺。

宋屋派出所警員蔡孟志，在14日下午看到店員心急如焚的公告及貼文後，主動尋找該顧客，透過電腦查詢找到了吳姓顧客後，並請顧客到店家更換正確發票，吳姓顧客因為沒有詳細查看發票金額，發現是高額的20多萬之後，也答應警方要求回去更換發票。

該店林姓店長見警方帶著吳姓顧客前來更換發票，高興的對顧客及警方直說感謝，並向吳姓顧客承諾爾後來購買商品一定會有優惠，而店長也感謝警方主動積極協助，若沒有警方的幫忙，打錯發票的店員還真不知道該怎麼辦。

(中時 )