政府宣布明年將開放萊豬進口，行政院發言人丁怡銘日前搬出業者使用美國萊牛為政府背書，卻被業者踢爆造謠，昨日他也和蘇揆一同向店家道歉並消費。衛福部長陳時中在牛肉麵風波後首度開口，強調美牛不等於萊牛，美豬不等於萊豬。對此，雲林菜農林佳新直言陳時中造反了，且又再次打臉丁怡銘。

陳時中今出席中研院活動時表示，他一向都很喜歡吃牛肉麵，美牛不等於萊牛，美豬也不等於萊豬，大家要分清楚，不管萊牛、萊豬進來，只要低於殘留容許量就安全。

對此，林佳新今(14日)在臉書上表示，不識時務的陳時中竟然推翻農委會史上最偉大陳吉仲主委的話（大部分美國牛肉都使用萊克多巴胺），更再次打臉行政院發言人丁怡銘的觀念（美牛即萊牛的想法），他還忍不住直言，「造反啊」。

林佳新指出，既然部長這麼懂，那可以協助一下陳主委農業知識嗎？例如像歐盟般讓美國計劃性生產非萊劑的美牛生產，抑或是讓陳主委了解凡走過必留下痕跡的用藥概念？

林佳新還提醒陳時中，消費者恐慌的心態勢必難以避免，並指丁怡銘的一席話只是讓美牛都萊牛的概念炸鍋，全台牛肉餐飲業者已蒙受不白之冤，不管有意無意未來的恐慌性避免消費問題何解？「繼續堅持萊豬萊牛不標示只是讓傷口擴大」。最後，他也呼籲陳時中，最好不要和陳吉仲作對。

網友們也留言回應，「政壇鬼魂多，鬼話翩翩，台灣加油啊」、「美牛不等於萊牛，但是丁大發言人直接說人家店用的是萊牛」、「越描越黑」。

不識時務的陳時中竟然推翻農委會史上最偉大陳吉仲主委的話（大部分美國牛肉都使用萊克多巴胺） 更再次打臉行政院發言人的觀念（美牛即萊牛的想法） 最可惡的是附和農業叛徒「林佳新說美牛不等於都是萊牛」的觀點 #造反阿 既然部長這麼懂那可以協... 由林佳新發佈於 2020年11月14日 星期六

(中時新聞網)